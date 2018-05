Un centenar de jóvenes participan de CONVIVIO Medellín

Medellín, 09/05/18 (MVC Noticias – Colombia). Luego de casi cuatro años desde su última edición, la ciudad de Medellín pudo albergar un nueva edición del Congreso de Estudiantes Católicos CONVIVIO.

En torno al lema “Y tú, ¿cuánto puedes brillar?”, el 28 y 29 de abril más de 100 jóvenes de últimos años de diversos colegios de la ciudad se congregaron en el Colegio Sagrado Corazón Montemayor en un ambiente marcado por la alegría, donde vivieron momentos de encuentro verdadero con el Señor Jesús a través de dinámicas, charlas, juegos, momentos de oración, teatro y demás instancias de comunión y reflexión.

Durante el primer día de CONVIVIO Medellín, los jóvenes reflexionaron en torno a la oscuridad presente en el mundo de hoy; oscuridad que afecta sus vidas y su autenticidad. Luego, tuvieron la oportunidad de encontrar en el Señor Jesús la respuesta: Él dona su Luz y ayuda a descubrir y custodiar los anhelos profundos del corazón. En el segundo día, los participantes descubrieron que esa Luz debe ser compartida con los demás sin demora recordando que sólo si se vive el amor, el mundo puede brillar con la Luz de Cristo.

Para Mariana Molano, coordinadora de CONVIVIO Medellín 2018, tener el Congreso luego de varios años sin realizarse en la Ciudad fue un “salto auténtico de fe. Muchos de los organizadores nunca habían asistido a un CONVIVIO. Sin embargo, todos estuvieron involucrados dando el máximo de sí por sacar el proyecto adelante. Tanto en los animadores como en los participantes, Dios se ha hecho presente. Ellos abrieron su corazón, se encontraron con Él y eso obviamente fue hermoso”.

Asimismo, Mariana destaca que “tratándose de un evento al que los participantes asistieron por primera vez, puedo describir la experiencia como un salto al vacío, un acto de fe. Gracias a Dios se pudo cumplir el objetivo: que ellos reconozcan la luz que Jesús les ha dado, y que pueden compartirla con los demás”.

“Ser animador de CONVIVIO Medellín ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”, nos cuenta Nicolás Grajales. “Desde el año pasado veníamos reuniéndonos los martes y sábados, preparándonos para acompañar a los participantes durante los dos días del evento.

Con ello Nicolás añade que en CONVIVIO “experimenté distintas realidades, como también comprendí que el mundo necesita un faro que lo guíe. Descubrí que los participantes, y también yo, tenemos un anhelo auténtico y verdadero por brillar. Ese es el llamado que Cristo constantemente nos hace a nosotros como Iglesia: ser la luz del mundo a través de nuestro apostolado”.

“A mi me pareció que este CONVIVIO llenó almas y corazones”, resalta Juana Consuegra, quien animaba por primera vez, y nos cuenta su experiencia. “Literalmente las palabras me salían solas. Descubrí como Dios me utilizó como instrumento suyo, pude experimentar un profundo amor por los demás y me sentía identificada con sus problemas. Ver que todo el mundo tiene las mismas preguntas y esos mismos anhelos fue algo muy especial y todos quedamos muy motivados para hacer un nuevo CONVIVIO el próximo año”, destacó.

Presentamos el video resumen de esta nueva edición de Convivio: