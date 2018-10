Cerca de 250 emevecistas peregrina hacia la Virgen de Chapi

Arequipa, 05/10/18 (MVC Noticias – Perú). Al igual que en años anteriores, miembros del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Arequipa participaron de una peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Chapi.

Esta actividad forma parte del itinerario apostólico planeado por el MVC Arequipa que preparan cada año para el crecimiento espiritual de todos sus miembros.

La peregrinación de este año se llevó a cabo el pasado 28 de setiembre. Algunos participaron caminando desde la ciudad de Arequipa, otros desde el pueblo de Yarabamba, otros desde la conocida capilla 7 toldos, ubicada camino a Chapi, y otros fueron en bus directamente.

Participaron aproximadamente 250 peregrinos de las diversas asociaciones del MVC Arequipa, de la Universidad Católica San Pablo, del Instituto del Sur y de Solidaridad en Marcha de dicha ciudad.

Para Ángel Cárdenas, peregrino, participar de esta peregrinación significó “reencontrarme con la ‘Virgencita’ y volver a encontrar el amor, la paz espiritual, toda la fortaleza y la ternura que solo ella nos puede dar”. Asimismo, Ángel resalta que “aunque el ser humano se equivoca siempre podemos seguir adelante y. sobre todo. no me cabía duda que la ‘Virgencita’ podía renovar todas mis fuerzas que a veces siento que se me acaban. Visitarla fue renovar todo mi fe y afirmar que Ella es la mejor maestra de todo lo bueno”.