Connecticut prepara una nueva edición de Convivio

Connecticut, 13/02/19 (MVC Noticias – Estados Unidos). La Diósesis de Connecticut, Estados Unidos, prepara una nueva edición de Convivio.

Bajo el lema: ‘To whom shall we go?’ (¿A quién iremos?’ en inglés), este Convivio tendrá lugar los próximos 1,2 y 3 de marzo en las instalaciones de la Universidad del Sagrado Corazón (Sacred Heart University en inglés) ubicada en Fairfield, Connecticut.

Con este tema inspirado en el discurso del Pan de Vida, del Evangelio de San Juan, los asistentes de este Convivio meditarán acerca del concepto del sufrimiento con Cristo y sobre cómo recibirlo en su propio sufrimiento.

Para ello, contarán con pláticas a cargo de conferencistas internacionales entre los que se encuentran Caroline Bortle, de la conocida plataforma digital católica Churchpop, el P. Paul Check, de Catholic Aswers, y dos hermanas de la institución religiosa Sisters Of Life.

Los organizadores se encomiendan a las oraciones del MVC y de toda la familia espiritual por los frutos de este Convivio.