Convivio en Connecticut medita sobre el sufrimiento cristiano

Connecticut, 11/03/19 (MVC Noticias – Estados Unidos). Bajo el lema: ‘To whom shall we go?’ (¿A quién iremos?’ en inglés), el Movimiento de Vida Cristiana (MVC) llevó a cabo una nueva edición de Convivio.

Este Convivio se realizó durante los días 1, 2 y 3 de marzo en las instalaciones de la Universidad del Sagrado Corazón (Sacred Heart University en inglés) ubicada en Fairfield, Connecticut, Estados Unidos.

Inspirados por los pasajes del capítulo seis del Evangelio de San Juan, las charlas, grupos, diálogos, dinámicas y demás actividades meditaron acerca del del concepto del sufrimiento con Cristo y sobre cómo recibirlo en sus propias vidas.

Este tema fue desarrollado por los reconocidos conferencistas Caroline Bortle, de la plataforma digital católica Churchpop, el P. Paul Check, Rector del seminario de la diócesis de Bridgeport en Connecticut, y las hermanas Caroline Caritas S.V., y Gianna Maria, S.V. de la institución religiosa Sisters Of Life.

Los jóvenes que asistieron tuvieron la oportunidad de compartir y comentar sus experiencias sobre el tema en grupos y exposiciones. Asimismo, los asistentes participaron de momentos de oración, adoración al Santísimo Sacramento y participaron de la Santa Misa.

Leanne Onofrio, presidente de este Convivio, resalta que “en este fin de semana hemos aprendido cómo encontrar sentido a nuestro sufrimiento y cómo éste nos puede acercar más a Dios. Los grupos, charlas y momentos de oración hicieron que este fin de semana se vuelva increíble por poder ver a Dios cambiando la vida de muchos de nosotros”.

“Convivio ha sido una hermosa oportunidad de acercarme a Cristo y aprender que el sufrimiento es una oportunidad de la vida terrena que nos prepara para la vida eterna”, destaca Daniel DeMenezes, también presidente de Convivio 2019. Para Daniel, el momento más valioso de este evento fue la adoración eucarística pues “me recordó que el amor de Dios no conoce límites y que Él está constantemente tocando la puerta de mi corazón, especialmente durante mis momentos de sufrimiento”.