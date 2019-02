Emevecistas participan de la JMJ Panamá con grandes experiencias

Ciudad de Panamá, 01/02/19 (MVC Noticias – Panamá). Miembros del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) de distintos países participaron activamente de la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se realizó durante los días del 25 al 27 de enero en Panamá.

Fueron más de 320 peregrinos emevecistas provenientes de los países de Colombia, Chile, Brasil, Filipinas, EE.UU., Ecuador y Perú.

Para promover la integración y preparación para la JMJ, la primera actividad organizada por el MVC fue un encuentro que realizaron el pasado 23 de enero. Éste fue un espacio lleno de dinámicas, reflexión, oración y fraternidad entre los diversos asistentes, con la finalidad de vivir la alegría de la vida cristiana en la espiritualidad y teniendo un encuentro con el Señor Jesús.

Para Leónidas Villegas, de la delegación del MVC de Cali, Colombia, participar de la JMJ “fue una experiencia muy enriquecedora y reveladora donde el llamado universal a la santidad, servicio y apostolado se materializaron en la gran diversidad de banderas, lenguas, culturas y personas que nos encontramos antes, durante y después de la JMJ”.

“El encuentro con otros miembros del MVC en el contexto de la JMJ”, añade Leónidas, “fue un momento de intimidad profunda en medio del gran Pentecostés del que participamos y, al mismo tiempo, proponernos un camino personal de realización de este llamado”.

Mara Alcedo, de Perú, resalta que la JMJ “ha sido muy reconfortante y renovadora para mi, pues he confirmado una vez más mi fe en cada mensaje del Papa, en el calor de la gente panameña y centroamericana, en la Virgen María, y en el compartir fraterno entre todos”. Con ello, Mara destaca que “esta jornada ha sido para mí muy especial, pues tuve la bendicion tambien de hacer amistades en otras partes del mundo como Costa Rica, Filipinas, Nigeria y por supuesto Panamá. Me llevo en el corazón estas amistades que el Señor me concedió en este viaje”.

“El encuentro el MVC fue una experiencia lindísima”, resalta Stephanie Soto, de la delegación de Costa Rica, “ahí conocí a varias personas con historias diferentes pero con un mismo anhelo de amar cada día más y poner su granito de arena para cambiar el mundo. Disfrutamos un montón haciendo juegos que nos ayudaron a conocernos mejor y a trabajar en equipo.

Con ello Stephanie destacó que “a pesar de que inicialmente no nos conocíamos había algo en común, sabíamos que nuestro enfoque estaba en esa lucha por la santidad y se formaron amistades en torno a Cristo”.

Cabe resaltar que los emevecistas que participaron en esta JMJ tuvieron además diversas actividades como bienvenidas en las parroquias de acogida, una Santas Misa de apertura, la bienvenida con el Papa, el Vía Crucis, la Vigilia y la Misa de Clausura.

La Jornada Mundial de la Juventud es un gran evento religioso y cultural que reúne, cada tres años, a jóvenes de todo el mundo con el Papa durante una semana, con el objetivo de darles a conocer el mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.