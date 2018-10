Experiencias de encuentro y solidaridad en la Misiones Marianas de ExprésaFe

Guayaquil, 22/10/18 (MVC Noticias – Ecuador). A inicios de octubre, miembros del proyecto juvenil ExprésaFe, del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Guayaquil, Ecuador, realizaron un viaje de misiones a las zonas rurales del Cantón Daule.

Durante estas misiones los voluntarios llevaron a cabo diversas actividades apostólicas como catequesis para adultos y niños, una procesión Mariana, una noche de serenatas, visitas casa a casa, celebraciones de la Santa Misa y la administración del sacramento de la Unción a cargo del sacerdote que los acompañó.

Participaron jóvenes del MVC, la mayoría de ellos forman parte del proyecto juvenil ExprésaFe, quienes trabajaron en estas misiones con el objetivo de cultivar y custodiar la fe católica y la piedad mariana entre los pobladores de las zonas Rurales de Daule.

Andrea Figueroa, misionera de 26 años de edad, nos cuenta que “tuve el agrado de conocer en misiones, gente con un corazón tan grande, y una fe inigualable. Gente que, a pesar de ser pobres, considero que tienen la certeza y la pura convicción de que dando lo poco que tienen recibirán el ciento por uno.” Con ello, Andrea resalta que “estas misiones me enseñaron a darlo todo, a buscar servir a mi prójimo”.

“Estas misiones han superado con creces mis expectativas y han significado un verdadero rocío en mi vida interior. No puedo describir lo feliz que estoy. He amado mucho y me he dejado amar aún más”, nos cuenta Roddy Guerrero, también de 26 años de edad, quien nos comparte que “ha sido un detalle muy bonito encontrarme acompañado en el apostolado con los hermanos que pudieron ir en esta ocasión. Hemos rezado juntos, hemos anunciado el evangelio, hemos convivido de manera solidaria y nos hemos reído mucho”.

José Crespo, misionero de 23 años de edad, resalta que “una de las mejores formas que habla con el señor es ir de misiones, pues es ir a buscar de nuevo el rostro del Señor Jesús en los más necesitados. Sin duda alguna, el sentir el corazón en paz o tener calma es sinónimo de que el Señor está ahí, lo encontraste y te está hablando”.