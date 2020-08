Exprésafe celebra su tercer aniversario con una Santa Misa

Guayaquil, 19/08/20 (MVC Noticias – Ecuador). Con agradecimiento a Dios por las gracias recibidas, la iniciativa Exprésafe, del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Ecuador, celebró su tercer aniversario con una celebración eucarística el pasado 09 de agosto.

Esta Santa Misa de aniversario tuvo lugar en la capilla del colegio Santo Domingo de Guzmán, en Guayaquil, Ecuador. Fue presidida por el P. Christian Vinces, del Sodalicio de Vida Cristiana, y participaron los miembros de Exprésafe junto a miembros jóvenes del MVC en Guayaquil. Cabe destacar que esta celebración eucarística se realizó con las debidas medidas de seguridad sanitarias requeridas por las autoridades de dicho país.

“Realmente me sentí muy feliz al celebrar estos tres años”, nos cuenta Valeria Ortiz, encargada de Exprésafe, quien destaca que esta Santa Misa fue un momento que me sirvió para mirar hacia atrás y ver que Dios siempre nos estuvo acompañando. Con este proyecto, Dios me ha regalado amigos, me ha regalado una comunidad y miles de historias, aventuras y alegrías marcadas por Dios”.

Asimismo, Exprésafe ha lanzado el proyecto ‘Subiendo al Monte’, un espacio dirigido a jóvenes que buscan adentrarse en el misterio de la fe a través de encuentros de formación, con el fin de crecer en la relación con Dios, la oración y el apostolado. Se viene realizando desde el pasado 22 de mayo de manera virtual a través de la plataforma ‘Zoom’.

Exprésafe es un espacio juvenil del Movimiento de Vida Cristiana en el que los jóvenes, reunidos en una comunidad de fe, buscan formarse, rezar y compartir en amistad su experiencia de vida cristiana en torno a Jesús.