En ‘Faith & Food’ los jóvenes hablan sobre la conversión

Guayaquil, 28/02/19 (MVC Noticias – Ecuador). Miembros de la iniciativa Exprésafe del Movimiento de Vida Cristiana en Guayaquil, Ecuador, realizaron una nueva edición de su proyecto ‘Faith & Food’ el pasado 26 de febrero.

En esta oportunidad contaron la participación de Valeria Ortiz y Mabel Muñoz quienes compartieron su testimonio de conversión al catolicismo relatando su motivación, proceso, las razones, etc. con el objetivo de despejar dudas que las personas tuviesen sobre este tema.

Este evento inició con la participación de todos en una Santa Misa presidida por el P. Christian Vinces y el Diac. Luis Troya, del Sodalicio de Vida Cristiana que tuvo lugar en la comunidad sodálite Inmaculado Corazón de María.

Para Diego Chonillo, participante del evento, el tema de la conversión “es una realidad que también vivo en mi familia. Mis padres y hermanos son cristianos evangélicos, yo soy el único católico de la casa, y para mí ha sido una experiencia donde Dios ha estado muy cercano como siempre y me ha demostrado que, a pesar de esta diferencia, el amor es lo que une fuertemente a mi familia, el amor que es Dios mismo, quien nos ama sin límites.

“Compartir mi experiencia fue muy especial”, destaca Valeria Ortiz, una de las expositoras del tema, quien resalta la intercesión de Santa María en el evento “porque no es poco lo que ha hecho en mi vida y creo que quería decirle a todas las personas que Ella estaba ahí, que Ella quería consolarlos, y que Ella quería acompañarlos en todas las cruces de su vida, así como lo hizo conmigo. La verdad creo que no dejé de sonreír mientras hablaba de Ella y debo confesar, que muchas veces dudaba en decirle a las personas que amen a María, pero hoy no tengo miedo: Amen a la Virgen, conságrense a la Virgen, es el camino más fácil y más seguro para llegar al cielo”, resalta.

Cabe destacar que, a partir de la siguiente edición, las sesiones futuras de ‘Faith & Food’ se transmitirán por la plataforma digital de ‘Instagram Live’. Los interesados pueden seguirlos en la cuenta de Instagram @expresafe.mvc. Los ‘Faith & Food’ se realizan los últimos martes de cada mes.