“Las personas son el patrimonio más valioso de una organización”

Guayaquil, 10/10/17 (Familia Sodálite Noticias – Ecuador). La Escuela de Negocios Humane llevó a cabo una sesión solemne por su 10º aniversario, en un evento que convocó a destacadas figuras del sector privado, empresarios, aliados estratégicos y comunidad académica.

En el marco de este evento, conversamos con Carlos Muñoz, Promotor de Humane y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, quien nos habla sobre su experiencia de trabajo en dicha escuela de negocios y el compromiso con la sociedad.

¿Cómo surgió la idea de crear Humane?

Después de haber trabajado hasta el año 1997 en una empresa multinacional decidí consagrar mi vida a Dios y poder aportar a la evangelización de las organizaciones y el ámbito social. Por eso iniciamos en el año 2000 una fundación llamada Acción Solidaria, la cual presidí, y desde entonces iniciamos la consultora Humane de la cual soy promotor y he trabajado como consultor de desarrollo humano durante todos estos años.

¿Quiénes forman parte de tu equipo?

El rector actual es el abogado Marcelo Torres. Javier García es el director ejecutivo. Rosana Nunez, directora académica, Pedro Collantes director de la consultora y Francisco García, director de Acción Solidaria. Contamos con docentes y consultores de un perfil profesional muy variado. Somos un equipo de alrededor de 120 profesionales contando profesores y personal administrativo y trabajadores entre las diversas instituciones que conforman las organizaciones.

¿Cuál es el objetivo principal de Humane?

Como institución inspirada en la antropología cristiana y enseñanza social de la Iglesia, Humane busca aportar en la edificación de una cultura organizacional que tenga como centro a la persona y como proyección aportar al bien común mediante un compromiso y emprendimiento social.

Buscamos también apostar por el desarrollo de la persona, fortaleciendo sus habilidades humanas. Creemos que si la persona toma contacto consigo misma, con sus anhelos más profundos y trabaja día a día en ponerlas al servicio de los demás, se podrán lograr cambios que perduren en el tiempo.

Queremos formar profesionales que puedan impactar en las organizaciones y puedan aportar así al bien común dejando una huella en la sociedad. Buscamos generar una cultura del emprendimiento social de tal forma que sus miembros sean protagonistas de la transformación social.

¿En qué campos trabaja Humane?

Humane tiene tres grupos objetivos: Las empresas que capacitamos a través de la Consultora Huame, los estudiantes que formamos a través de la Escuela de Negocios y grupos vulnerables y sectores sociales desprotegidos que atendemos por el área de Vinculación social de Humane junto con la Fundación Acción Solidaria.

La consultora tiene alrededor de 15 años de experiencia acompañando procesos organizacionales de diversas instituciones multinacionales y entidades gubernamentales. A ellas las consideramos como socias estratégicas para emprender juntos la labor de creación de una cultura centrada en la persona con proyección social.

¿Por qué trabajar en Talento Humano y Cultura Organizacional hoy en día?

Las personas son el patrimonio más valioso de una organización. A veces se considera a los trabajadores como un simple recurso que debe cumplir objetivos, prescindiendo de sus aspiraciones personales y familiares que influyen en el desempeño laboral.

Creemos necesario que cada miembro de las organizaciones se dignifique en su trabajo, se identifiquen y sean partícipes activos de la empresa. Solo así podrá una organización ser sustentable en el tiempo y trascender. Sólo los líderes que tengan una sólida formación humana integral y que sean coherentes en los diversos aspectos de su vida, podrán guiar a la institución y a las personas hacia una meta significativa y perdurable en el tiempo.

¿Qué diferencia a Humane de otras consultoras?

Un factor diferenciador es la forma como entendemos la cultura organizacional. En Humane buscamos la transformación de la cultura organizacional, que no es solo un clima laboral, sino una especie de microsistema que guía las relaciones, un estilo de liderazgo y comunicación.

Nuestro foco está en generar una comunidad de personas en las que las relaciones interpersonales sean cada vez más auténticas y colaborativas. Tenemos una aproximación personalizada que nos orienta a partir siempre de un diagnóstico y buscamos sintonizar con las necesidades de cada organización. Entendemos que los procesos de cambio requieren itinerarios claros y que no se logra con recetas inmediatas.

¿Existe alguna anécdota o momento en especial de tu historia en Humane que quisieras contarnos?

Hace años asistí a un seminario que convocaba a gerentes de muy alto nivel de una empresa multinacional. En dicho evento el expositor preguntó: ‘¿Cuál es tu misión personal?‘ Me sorprendió que muchos de los asistentes quedaran como paralizados ante esta pregunta y, al no poder responder con claridad, entregaron su hoja vacía. ‘¿Cómo es posible’ –me decía a mí mismo– ‘que personas tan capacitadas para elaborar estrategias competitivas en la empresa no puedan responder a preguntas fundamentales de sus vidas?’ Ante este hecho surgió en mí la necesidad de ayudar a las personas en el ámbito empresarial.

En uno de los seminarios que dicté hace algunos años expliqué el sentido de la vida y la vocación a la que estamos llamados como personas. Uno de los accionistas mayores de la empresa dijo al frente de todos que le hubiera gustado saber esto antes, pues no hubiera cometido muchos errores, pero que ahora lo transmitirá sobre todo a sus hijos para que puedan tomar esto en sus futuras decisiones.

¿Qué expectativas tiene para el futuro?

Queremos que nuestra propuesta se haga realidad en otros países y podamos aportar a una visión de transformación en las organizaciones que tenga en el centro a la persona, buscando su desarrollo integral. Actualmente estamos presentes en Perú, y estamos empezando en Costa Rica. Estamos dando pasos para ingresar a Colombia y el próximo año la posibilidad de ir a Brasil. En una sociedad globalizada, el tener experiencia internacional enriquece el proyecto y lo fortalece.

Carlos Muñoz es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y promotor de la Escuela de Negocios Humane y preside una organización llamada Fundación San José que promueve la protección de la niñez y la adolescencia a través de valores. Es también promotor de Opciones Heroicas, asociación internacional que promueve la defensa de la vida.

En el marco de esta celebración se realizó la inauguración oficial de sus dos nuevas carreras, como respuesta a las necesidades de las empresas y el país. Una de ellas es Supply Chain (cadena de suministros de las empresas), orientada a la logística, almacenamiento y distribución; y la otra Proyectos Turísticos orientada la planificación e implementación de portafolios turísticos o las denominadas atracciones turísticas.