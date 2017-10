María Guía: 40 años de encuentros con el Señor Jesús

Lima, 27/09/17 (Familia Sodálite Noticias – Perú). Concluyendo con sus actividades de celebración, el Centro Apostólico María Guía llevó a cabo el pasado 23 de septiembre una noche comunitaria para celebrar y compartir su 40 aniversario.

Esta actividad inició con unas palabras de aliento y agradecimiento por parte de Alexandre Borges, Coordinador General del Movimiento de Vida Cristiana. Luego de ello realizaron una liturgia para agradecer el obrar de Dios, siempre presente en las obras del Centro Apostólico.

Más adelante los asistentes se encontraron con una agradable y familiar compartir comunitario donde disfrutaron de diversas presentaciones y homenajes artísticos en los que destacaron las interpretaciones musicales de las bandas Navis y Tabor.

Para Ana Calderón pertenecer a María Guía le “impulsó a conocer y encontrar a un Dios amigo, cercano, que ha estado presente en todos los momentos de mi vida”, y añade que en el Centro Apostólico se formó “en todos los aspectos de mi vida, y por eso puedo llamarlo hogar, porque encontré acogida, formación integral y amigos de verdad”.

Eddy Chávez recuerda su participación, desde hace 10 años, en María Guía, como “una aventura impresionante, pues me sorprende como un pequeño. Fue gracias al rezo del Rosario donde yo conocí al Señor y donde se hizo real el nombre del centro: María realmente me guió, me guió a Jesús, me guió a mis amigos, me guió a una gran aventura”.

“Llegué a María Guía luego de la Vivencia 2006; nunca imaginé que luego de ese fin de semana mi vida cambiaría para siempre”, recuerda Daniela Peña quien destacó este aniversario como una oportunidad para “volver mi mirada a ese primer amor, en donde me encontré por primera vez con el que se convirtió, hasta el día de hoy, en el Dueño de mi vida y quien me permitió enamorarme de María para intentar ser un poco más como Ella”.

“Empecé a conocer a María Guía desde mi participación en Pan para mi Hermano”, nos cuenta Astrid Ponce, quien destaca la alegría y amabilidad con la que fue acogida en las Agrupaciones Marianas donde “estoy conociendo más qué quiere Dios de mi y de nosotros en familia”.

Luís Ángel Zapata, miembro de las Agrupaciones Marianas, resalta que en “María Guía encontré un hogar donde pude practicar mi fe de manera muy didáctica, cómoda y en constante comunidad”, y atesora especialmente “las amistades y la calidad de familia que se vive en una espiritualidad cálida, que me llena y me da el encuentro con el Señor”.

—

Les presentamos un video, preparado por los miembros del Centro Apostólico, que resume las experiencias vividas durante los 40 años de vida.