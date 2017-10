MVC Bogotá cuenta con nueva Coordinadora

Bogotá, 25/09/17 (Familia Sodálite Noticias – Colombia). En un ambiente de oración y gratitud a Dios, el pasado 9 de septiembre el Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Bogotá nombró a Ana Catalina Correa como nueva Coordinadora, quien nos responde algunas preguntas.

¿Qué significa para ti este nombramiento?

Una responsabilidad muy grande, un seguir entregando mi vida a Dios, a los demás y al MVC. Una oportunidad de servir, de poner mis dones y capacidades al servicio de los demás. Una oportunidad de crecer personal y espiritualmente, de madurar en mi fe, de ser guía para otros. Una oportunidad para seguir descubriendo nuestra espiritualidad y de poderla vivir auténticamente.

¿Cuál crees que es el valor más importante del MVC Bogotá? ¿Qué característica

crees que más los distingue?

Su gente. Creo mucho en cada uno de los miembros del MVC Bogotá, son lo más valioso que hay, al fin y al cabo, en la gente está el valor de nuestro movimiento. Nos caracteriza nuestro ardor por el apostolado, por querer servir. Con ello no pienso que el apostolado que hacemos sea perfecto o que no nos equivocamos.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy en día?

Creo que uno de los desafíos que enfrentamos es el compromiso verdadero con nuestra propia fe y con nuestro crecimiento espiritual.

¿Qué expectativas tienes de tu nueva labor y del MVC?

Muchísimas. No podría nombrarlas todas, pero espero que estos dos años de coordinación sean de mucha renovación, que atendamos el llamado del Papa a salir, a vivir con alegría y anunciar el evangelio.

¿Tienes algún proyecto o idea en mente que nos puedas contar?

Hay muchas ideas en mi cabeza en este momento, aún estamos planeando y fijando unas metas claras que todos conocerán pronto.

¿Qué significa ser parte del MVC para ti?

Eso es algo que no puedo describir fácilmente con palabras, pero el MVC me ha permitido encontrar a Dios, vivir una vida cristiana auténtica, crecer en muchos aspectos de mi vida personal y ,de las cosas más lindas que me ha dejado, es haber encontrado amistades que sé que siempre estarán ahí. No todo ha sido color de rosa, hubo momentos duros, en los que es difícil continuar, en los que he sentido que la barca se hunde, pero por la gracia de Dios he permanecido. Las dificultades nos hacen fuertes y nos permiten ver las cosas desde una perspectiva más positiva.

—

Ana Catalina Correa es estudiante de Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana, es miembro del MVC desde el año 2012. Ha participado en diversos proyectos de la familia espiritual como ColombiaCrece, Siloé, La Caja del Amor, Navidad es Jesús y Convivio. Fue parte también del Encuentro Nacional del MVC Colombia, llevado a cabo en enero de 2016.