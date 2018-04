MVC Cali realiza misiones en San Marcos y Manga Vieja, Valle del Cauca 2018

Cali, 17/04/18 (MVC Noticias – Colombia). El deseo de llevar un mensaje de esperanza a los más necesitados motivó a 32 jóvenes del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) de Cali a irse de misiones en San Marcos y Manga Vieja, dos poblados en zona rural de Yumbo, Valle del Cauca, en Colombia.

Desde el 26 de marzo hasta el 1 de abril los jóvenes, además de ayudar y organizar las celebraciones de la Semana Santa, visitaron los hogares de las familias, realizaron catequesis y juegos con los niños, tuvieron espacios de deporte y actividades de reflexión con los jóvenes y también diferentes charlas y talleres con los padres de familia.

Adicionalmente, un grupo de estudiantes de medicina visitó a los enfermos y atendió consultas de salud gratuitas para quienes se les hace difícil desplazarse hasta un hospital.

Para Gabriela Rengifo, misionera de 17 años, estas misiones “significaron mucho para esas personas. La primera es que Dios no los olvida. Que nosotros hayamos ido a ese lugar no fue coincidencia, fue por el plan que Él tiene para ellos y para nosotros”.

Asimismo, Gabriela opinó que “en esa comunidad se plantó esperanza con nuestra visita, pues tuvieron un ejemplo nuevo de que nunca es tarde para hacer las cosas, que ellos están en los planes de Dios para algo mejor y, de alguna manera, les dimos una motivación para seguir creciendo”.

Sin duda, el encuentro entre los misioneros caleños y las comunidades fue algo que tocó lo más hondo de sus corazones, no solamente para los habitantes de este lugar sino también para los misioneros.

“Las misiones fueron una experiencia que no esperaba pero necesitaba, fue un espacio donde además de encontrarme conmigo mismo logré encontrarme y acercarme más a Dios”, resalta Carlos Garcés, misionero de 19 años, quien destacó que las misiones fueron “un espacio de reflexión, silencio, servicio, esperanza y valentía donde pude entregar lo mejor de mí a los demás. Vivir de esta manera la Semana Santa fue algo que me llenó el alma y el corazón de amor y paz, y que me permitió encontrarle sentido y valor a muchas cosas de la vida”.