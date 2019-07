MVC Costa Rica realiza misiones en Bajo Calvo de Acosta

San José, 11/07/19 (MVC Noticias – Costa Rica). Con el objetivo de llevar la palabra de Dios a los más necesitados, miembros del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Costa Rica realizaron un viaje de misiones del 01 al 05 de julio en la localidad de Bajo Calvo de Acosta, en San José, Costa Rica.

Durante estos días, los jóvenes misioneros realizaron diversas visitas en las casas de los pobladores, los invitaron a participar de diferentes actividades comunitarias y apostólicas, ofrecieron momentos de catequesis para los niños y jóvenes y los invitaron a participar en actividades espirituales y momentos de oración.

Estas misiones representaron una especial oportunidad para que los miembros del MVC puedan tener un acercamiento hacia la comunidad visitada y continuar con mayores actividades hacia el futuro.

Carlos Escalante, voluntario en estas misiones, destaca que “es espiritualmente muy enriquecedor poder convivir con gente colaboradora y dispuesta a compartir de manera tan fraternal y humana. Me encantaría volver a Bajo Calvo y dar seguimiento a quienes me supieron valorar como amistades sinceras para forjar en ellas un acompañamiento pleno y lleno de Dios”.

“Fui a las misiones para completar las 30 horas de servicio que debo tener para graduarme del colegio”, nos cuenta Paula Rodríguez, voluntaria, “pero en la primera misa que tuvimos me encontré con Dios de una manera que nunca lo había hecho, sentí un llamado a servir y a ayudar a las personas a encontrarlo”. Asimismo, Paula destaca que “durante toda la semana me propuse llevar el amor de Dios a estas personas, pero, lo que no me esperaba, era acercarme tanto a Él durante este tiempo”.