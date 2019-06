MVC Ecuador cuenta con nueva Coordinadora

Guayaquil, 21/06/19 (MVC Noticias – Ecuador). El pasado 13 de junio el Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Ecuador nombró a María del Pilar Jarrín como nueva Coordinadora para todo el MVC en dicho país.

En esta oportunidad, conversamos con María del Pilar quien nos cuenta de este nombramiento y sus expectativas del Movimiento en Ecuador.

¿Qué significa para ti este nombramiento?

Es una misión que me sobrepasa, una oportunidad hermosa para poner mis dones al servicio del Señor y de mis hermanos. Me hace mucha ilusión poder conocer aún más a los emevecistas, cada grupo o proyecto y sobre todo servir a la Iglesia en la construcción de la tan anhelada ‘Civilización del Amor’.

¿Cuál crees que es el valor más importante del MVC Ecuador? ¿Qué característica crees que más los distingue?

Los ecuatorianos somos entusiastas y alegres de corazón y, sobre todo, personas con una fe inmensa. Así somos en el MVC Ecuador, muy apostólicos, pensamos en el más necesitado con un corazón muy generoso. Somos emevecistas que soñamos en grande y el motor es ese ardor de incendiar a todos con el Amor del Señor Jesús.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy en día?

En el MVC Ecuador estamos en una etapa de reinventarnos. Junto con el Directorio, que funciona desde 2018 y lo forman representantes de los diferentes grupos y servicios del Movimiento, hemos podido conocer cuáles son sus necesidades. A partir de esto, vemos que lo principal es fortalecer nuestra formación intelectual y crecimiento espiritual. Para ello, hemos tenido reuniones de planificación para ver cuáles serían los espacios más adecuados para las diferentes realidades y, sobre todo, que aporten a lo que necesita cada persona.

¿Qué expectativas tienes de tu nueva labor y del MVC?

Mi mayor expectativa es poder aprender muchísimo de cada emevecista; poder conocer sus realidades, necesidades, opiniones, etc. También de poder hacer apostolado juntos, que seamos un equipo -con todos los que se quieran sumar- al momento de desarrollar cualquier iniciativa. Es lo que me hace más ilusión.

¿Tienes algún proyecto o idea en mente que nos puedas contar?

Tenemos algunos proyectos sobre la mesa. Consideramos valioso poder rescatar iniciativas de otros países donde estamos como MVC y así fortalecer aún más el sentido de familia espiritual. En este momento estamos trabajando en reuniones con los consejos de las agrupaciones y servicios para, por un lado, conocerlos mejor y por otro con miras a la próxima Asamblea Plenaria 2020.

¿Qué significa ser emevecista para ti?

Para mi es ser parte de una familia, en la que me descubro y me entiendo; en la que veo la mano generosa de Dios Padre tocando corazones a través de las cosas que hacemos o logramos, a veces contra todo pronóstico. Es descubrir a una Madre amorosa, que nos llama a secundarla en su misión reconciliadora. Y es saber que no estoy sola en este camino y que otros, desde sus estados de vida, están también a mi lado caminando juntos y que si me caigo, me levantan.

María del Pilar Jarrín, más conocida por su sobrenombre ‘Pili’, es comunicadora, especializada planificación de comunicación corporativa y política. Forma parte del MVC desde 2000 cuando participó del primer Convivio en Guayaquil. En el año 2004 fue parte por primera vez de una agrupación mariana, donde pudo conocer más al Señor, a María, a sí misma y lograr amistad con los demás miembros del MVC.

En el año 2010, descubriendo un llamado de la Madre a secundarla en su misión, ingresó a la Asociación de María Inmaculada (AMI) donde, desde su vocación al matrimonio, forma parte de la familia espiritual.

‘Pili’ ha trabajado como encargada de comunicación del Centro Apostólico Santa María de los Ríos, también apoyó en la parte de Relaciones Públicas del MVC Ecuador y fue parte del equipo organizador de la participación del MVC en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid, España (2011) y en Rio de Janeiro, Brasil. (2013).