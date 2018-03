MVC Ecuador realiza las misiones ExprésaFe 2018

Guayaquil, 26/03/18 (MVC Noticias – Ecuador). Con el objetivo de servir a los hermanos más necesitados, numerosos miembros del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Ecuador participaron de una nueva edición de las Misiones ExprésaFe 2018.

Durante los días del 11 al 18 de marzo, lo voluntarios visitaron el poblado de Santa Isabel, ubicado en la Provincia del Azuay, Ecuador. Allí, los misioneros se dedicaron a visitar a las familias puerta a puerta, ofreciéndoles catequesis para adultos, jóvenes y niños. También los invitaron a participar del sacramento de la Confesión y de la Santa Misa.

Las misiones se desarrollaron bajo el lema “Seamos en el Mundo Testigos del Amor”, el cual sirvió de impulso a los misioneros quienes se descubrieron llamados a servir a sus hermanos más pobres y necesitados anunciándoles la Palabra y cultivando en ellos el don de la fe.

Para Denisse Romero, misionera de Manta de 23 años, participar de estas misiones “es, sin duda, una de las experiencias más bonitas que Dios me ha permitido vivir, pues, para mi, no existía nada mejor que estar con esas personas y conocer de cerca sus necesidades”. Asimismo, Denisse destaca “las necesidades no solo eran materiales, eran sobre todo morales y espirituales. Una sed de que los escuches con atención, que tú puedas decirles que confíen en Dios”.

“Llegar y ver familias enteras trabajando juntos y que detengan sus actividades para escuchar del Señor en pleno sol del mediodía era alentador”, nos cuenta Oliver Rodas, misionero de Guayaquil de 22 años de edad, quién además resaltó la importancia que tuvo la oración en estas misiones. “Rezar con ellos y pedir por la bendición de sus campos y familias era algo que renovaba nuestro espíritu, tanto de los misioneros como de la comunidad”, destacó.

Camila Calderón, misionera de Guayaquil de 16 años, describe estas misiones como una experiencia de profundo aprendizaje sobre el amor de Dios. “Ir de misiones y ver que existen personas que necesitan mucho más que yo, pero aun así tienen una confianza en el Señor tan grande fue muy impresionante para mí y aprendí de ellas”.

Este viaje de misiones fue organizado por el grupo de jóvenes de ExprésaFe, iniciativa del MVC que busca reunir a los jóvenes en una instancia de amistad, encuentro con el Señor y de formación en la Fe.