MVC Petrópolis lleva a cabo una nueva edición de #MissionBrazil

Petrópolis, 03/08/18 (MVC Noticias — Brasil). En conjunto con la asociación Solidaridad en Marcha en Brasil (SOMAR), el Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Petrópolis llevó a cabo la edición 2018 de la #MissionBrazil durante los días del 13 al 28 de julio.

En esta oportunidad, contaron con misioneros de Estados Unidos, del programa Focus Missions, quienes se unieron a 40 jóvenes quienes se interesaron en colaborar en los trabajos que SOMAR realiza en la comunidad Meio da Serra, Petrópolis, donde vienen trabajando desde hace 10 años.

Entre los servicios de #MissionBrazil destacan ‘Colônia de Férias’ para los niños, talleres de salud, visita a las casas y la participación en la Santa Misa junto con varios miembros de dicha comunidad. Fueron días intensos de misión, encuentro y solidaridad.

Para João Pedro Bechtlufft, voluntario en la #MissionBrazil, “mi experiencia no puede ser descrita con palabras pues fue una de las mejores cosas que he encontrado, conocí personas maravillosas, me pude volver a acercar a Dios al lado de mi amigos”.

Manuela, voluntaria de 16 años y quien participa por primera vez, resalta que en esta misión “pude percibir que además de llevar amor para esos niños, yo misma lo estaba recibiendo duplicado. También tuve la oportunidad de encontrar a Dios en lo más sencillo: al visitar casas, jugar, correr y hasta el simple hecho de ir en el bus junto con los demás voluntarios. Todo lo que viví en la #MissionBrazil me transformó, hizo mi corazón más feliz, y despertó en mí un sentimiento de gratitud muy grande.

#MissionBrazil es un programa de formación de jóvenes del MVC que busca formar a los jóvenes en un carácter misionero. El programa hace un trabajo en conjunto por el cual colabora con instituciones solidarias para llevar a cabo trabajos específicos según la necesidad de cada localidad.