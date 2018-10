Voluntarios de #MissionBrazil renuevan su fe y ardor en un retiro espiritual

Petrópolis, 29/10/18 (MVC Noticias – Brasil). Durante tres días, algunos de los jóvenes que forman parte de la #MissionBrazil en Petrópolis, realizaron un retiro espiritual. Fue ocasión para profundizar y meditar sobre la fe.

Esta actividad espiritual tuvo la intención de ofrecer a los jóvenes, que participan de #MissionBrazil, programa de misiones del Movimiento de Vida Cristiana, una experiencia de vida espiritual más completa.

Para Tallita Freitas, de 25 años de edad, el “retiro organizado por #MissionBrazil fue muy importante en mi camino de vida cristiana. Pude profundizar sobre mí misma y conocer mejor quién soy, para encontrar allí a Aquel que me creó”. Con ello, Tallita resalta que “todo lo que viví en esos tres días de retiro me llevó a una experiencia de maduración en la fe, que me hizo percibirme como fruto de la providencia divina y que Dios me conoce y me cuida en todo momento”.

El retiro fue oportunidad para recordar que el objetivo de dicho programa es formar el carácter misionero de los jóvenes. Fueron días para renovar la fe y el ardor misionero.